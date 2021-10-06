Мантуров прокомментировал ситуацию в российской фармацевтике
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По его словам, оценить импортозамещение в фармацевтической области довольно сложно, так как есть несколько стадий производства.
«Несколько стадий производства: действующие вещества, субстанция, упаковка, и ещё не надо забывать о разработке», — заявил он.
Однако, как пояснил министр, определённые показатели в этом вопросе отследить всё же можно, в частности, если говорить о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах (ЖНВЛП).
«Если мы говорим про жизненно важные лекарственные препараты, нам было предписано указом президента 2012 года выйти на 90% к 2018 году российского производства лекарств из ЖНВЛП — мы выполнили эту задачу, если приводить (данные. — RT) к параметрам 2012 года, потому что ЖНВЛП каждый год меняются», — отметил он.
Вместе с этим Мантуров заявил о проблемах с обезболивающими средствами на основе наркотических субстанций.
«98% производится из импортной субстанции... потому что в своё время современная Россия потеряла возможность производить и выращивать мак... мы сейчас получили право на выращивание на отдельно отведённой территории с закрытым периметром... мы должны вырастить свой мак опиоидный, получить свою собственную субстанцию», — добавил Мантуров.
Ранее сообщалось, что российский кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года.