Мантуров прокомментировал ситуацию в российской фармацевтике

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому прокомментировал ситуацию в российской фармацевтике.

По его словам, оценить импортозамещение в фармацевтической области довольно сложно, так как есть несколько стадий производства.

«Несколько стадий производства: действующие вещества, субстанция, упаковка, и ещё не надо забывать о разработке», — заявил он.

Однако, как пояснил министр, определённые показатели в этом вопросе отследить всё же можно, в частности, если говорить о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах (ЖНВЛП).

«Если мы говорим про жизненно важные лекарственные препараты, нам было предписано указом президента 2012 года выйти на 90% к 2018 году российского производства лекарств из ЖНВЛП — мы выполнили эту задачу, если приводить (данные. — RT) к параметрам 2012 года, потому что ЖНВЛП каждый год меняются», — отметил он.

Вместе с этим Мантуров заявил о проблемах с обезболивающими средствами на основе наркотических субстанций.

«98% производится из импортной субстанции... потому что в своё время современная Россия потеряла возможность производить и выращивать мак... мы сейчас получили право на выращивание на отдельно отведённой территории с закрытым периметром... мы должны вырастить свой мак опиоидный, получить свою собственную субстанцию», — добавил Мантуров.

Ранее сообщалось, что российский кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года.