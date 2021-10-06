Психолог рассказала о признаках преддепрессивного состояния

Короткая ссылка
Психолог Маргарита Дворкина рассказала о признаках преддепрессивного состояния.
Психолог рассказала о признаках преддепрессивного состояния
  • © bymuratdeniz
  • Gettyimages.ru

«Самостоятельно можно заметить такие признаки, как раздражительность. Работа или повседневная деятельность приносит не удовольствие, а раздражение, негатив. Не хочется на работу, не хочется утром просыпаться какое-то продолжительное время», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, для преодоления эмоционального выгорания нужно дать себе отдых, в идеале — взять отпуск или хотя бы выходной.

Дворкина также советует не задерживаться на работе и не приходить на неё раньше, соблюдать режим труда и отдыха.

«И уделить силы, время, ресурсы заботе о себе, то есть помягче к себе относиться, снизить требования и сделать свою жизнь приятнее», — добавила психолог.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить