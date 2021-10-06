Психолог рассказала о признаках преддепрессивного состояния

Психолог Маргарита Дворкина рассказала о признаках преддепрессивного состояния.

«Самостоятельно можно заметить такие признаки, как раздражительность. Работа или повседневная деятельность приносит не удовольствие, а раздражение, негатив. Не хочется на работу, не хочется утром просыпаться какое-то продолжительное время», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, для преодоления эмоционального выгорания нужно дать себе отдых, в идеале — взять отпуск или хотя бы выходной.

Дворкина также советует не задерживаться на работе и не приходить на неё раньше, соблюдать режим труда и отдыха.

«И уделить силы, время, ресурсы заботе о себе, то есть помягче к себе относиться, снизить требования и сделать свою жизнь приятнее», — добавила психолог.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.