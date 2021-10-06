Аксёнов высказался об ограничительных мерах для бизнеса в Крыму из-за COVID-19

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что бизнес в регионе из-за коронавируса закрывать не будут, однако возможно введение точечных ограничений.
Аксёнов высказался об ограничительных мерах для бизнеса в Крыму из-за COVID-19
  • © пресс-служба главы Республики Крым

Видео с соответствующим заявлением опубликовано на странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение: мы не будем закрывать бизнес или виды бизнеса», — сказал он.

При этом, по словам главы региона, возможно введение ряда ограничений на работу в отдельных сферах — они могут коснуться, например, заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 6 октября выявили 452 случая коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 386 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 81 815 человек, выздоровели — 69 928.

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