Академик РАО рассказала об особенностях начала учёбы у первоклассников

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Академик РАО, профессор Марьяна Безруких рассказала об особенностях начала учёбы у первоклассников.
Академик РАО рассказала об особенностях начала учёбы у первоклассников
  • РИА Новости

«Стресс, помноженный на эмоциональное и физическое напряжение, страх неудачи могут надолго отбить желание идти в школу», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, не так важно, что ребёнок уже умеет читать и считать, так как на длинной дистанции школьного обучения выигрывает обычно тот, кто хочет учиться и не боится ошибиться.

«Физиологическая адаптация продолжается 1,5—2 месяца, а не несколько дней, как думают многие. А у часто болеющих детей или имеющих особенности развития этот процесс может затянуться на полгода, а то и на год. Психологическая адаптация чуть короче — три-четыре недели, но есть дети, для которых и этот процесс проходит сложно», — отметила эксперт.

Как считает Безруких, первые месяцы в школе должны быть «вводным курсом», чтобы дети освоились.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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