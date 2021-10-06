Специалист по рынку труда прокомментировал ситуацию в IT-сфере
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«Из-за нарастающих темпов цифровизации и быстро меняющегося технологического стека рынок IT сейчас нуждается в дополнительных кадрах — от 500 тыс. до 1 млн человек. А в ближайшую пятилетку в секторе появится ещё как минимум 2 млн вакантных мест», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, требуются IT-специалисты, разработчики, аналитики данных и другие сотрудники.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набирать перспективных сотрудников становится сложнее.