В hh.ru назвали самые востребованные сферы работы осенью 2021 года

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В первой половине осени 2021 года отечественные компании-работодатели разместили на hh.ru более 1 млн вакансий.
В hh.ru назвали самые востребованные сферы работы осенью 2021 года
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Об этом сообщает Life.ru.

«Больше всего востребованы менеджеры по продажам (на них приходится каждая четвёртая вакансия в России), рабочий персонал (131 тыс. вакансий), студенты и молодые специалисты без опыта (128 тыс.), ИТ и телекоммуникации (122 тыс.), производственный персонал (111 тыс.), транспорт, логистика (107 тыс.), строительство, недвижимость (100 тыс.)», — заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она отметила, что с точки зрения скорости трудоустройства и числа открытых вакансий на данный момент наиболее перспективными являются рабочие, производственные и строительные профессии.

Кроме того, востребованы специалисты в сфере транспорта и логистики, ИТ, медицины, автомобильного бизнеса.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набирать перспективных сотрудников становится сложнее.

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