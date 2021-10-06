Пожар в доме престарелых в Новой Москве полностью ликвидирован

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Пожар в доме престарелых в деревне Летово в Новой Москве потушен. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар в доме престарелых в Новой Москве полностью ликвидирован
  • РИА Новости

«В 16:40 пожар полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в деревне Летово произошёл пожар в частном доме престарелых.

Отмечалось, что горел мансардный этаж на площади 80 кв. м.

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