Мишустин заявил о заинтересованности кабмина в реализации программистов в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с финалистами студенческого ЧМ по программированию заявил о заинтересованности правительства в профессиональной самореализации отечественных программистов.

Он отметил, что знания и умения отечественных специалистов будут очень нужны в стране, и не только в сфере бизнеса.

«Правительство очень заинтересовано создать все условия для профессиональной самореализации. И вы сможете внести огромный вклад в повышение в том числе конкурентоспособности российских IT-продуктов, решений и услуг», — приводит РИА Новости слова российского премьера.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует встретиться в среду с финалистами Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC) из России.