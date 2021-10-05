Мишустин встретится с финалистами студенческого ЧМ по программированию

Российский премьер Михаил Мишустин в среду встретится с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что в мероприятии также примет участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Финал соревнований проходит в Москве с 1 по 6 октября.