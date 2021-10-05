Мишустин встретится с финалистами студенческого ЧМ по программированию
Российский премьер Михаил Мишустин в среду встретится с российскими финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что в мероприятии также примет участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Финал соревнований проходит в Москве с 1 по 6 октября.
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