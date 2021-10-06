Международная школьная олимпиада по математике пройдёт 10 и 24 октября
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Турнир городов» — это престижное математическое соревнование. Участниками ежегодно становятся ребята не только из России, но и из других стран мира. Олимпиада направлена на развитие у школьников качеств, которые пригодятся в исследовательской работе», — заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Для победителей среди одиннадцатиклассников весной 2022 года состоится финальный тур.
В финале смогут поучаствовать и десятиклассники, ставшие в прошлом году победителями осеннего или весеннего тура или обладателями дипломов Московской математической олимпиады.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.