Мама арестованного основателя Group-IB Сачкова попросила Путина «честно разобраться в деле»

Людмила Сачкова, мама арестованного основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться в деле» сына, который подозревается в государственной измене.

Полное письмо женщины опубликовал Forbes.

«Я мать Сачкова Ильи... Ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чём она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чём именно заключается измена Родине Сачковым Ильей», — приводит издание текст обращения.

В послании Сачкова утверждает, что её сын — «искренний патриот», который живёт в России и гордится её историей.

«Я ещё раз повторяю, что Илья не мог предать Родину, что никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности. Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его», — заявила она.

Сачкова подчеркнула, что речь идёт «даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству».

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, арест мужчины может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые были ранее осуждены за госизмену.