Лавров одёрнул разговаривавших во время пресс-конференции журналистов
- РИА Новости
Это произошло в ходе брифинга Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана.
«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал Лавров.
Во время пресс-конференции корреспондент одного из иранских телеканалов стал записывать на камеру свой комментарий по итогам российско-иранских переговоров.
Ранее глава МИД России рассказал об обсуждении производства «Спутника V» в Иране.