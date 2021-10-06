Лавров одёрнул разговаривавших во время пресс-конференции журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции попросил журналистов громко не разговаривать и не давать комментариев на камеру, сообщает РИА Новости.

Это произошло в ходе брифинга Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал Лавров.

Во время пресс-конференции корреспондент одного из иранских телеканалов стал записывать на камеру свой комментарий по итогам российско-иранских переговоров.

Ранее глава МИД России рассказал об обсуждении производства «Спутника V» в Иране.