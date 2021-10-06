Прокуратура просит суд приговорить главу «Альянса врачей» к 20 месяцам ограничения свободы

Прокуратура просит суд назначить один год и восемь месяцев ограничения свободы для главы профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.

«В ходе судебного разбирательства в прениях сторон государственный обвинитель просил признать Васильеву А.Е. виновной в совершении преступлений… и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год восемь месяцев», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

По версии следствия, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные коронавирусной инфекцией, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

В сентябре адвокат главы профсоюза «Альянс врачей»* Васильевой сообщил о её задержании.

* «Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.