Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России не будет
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«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — приводит ТАСС её слова.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявление локдауна в связи с коронавирусом является абсолютно нежелательным сценарием для любого российского региона.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки выявили 25 133 случая коронавируса.