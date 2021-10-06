Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России не будет

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом не будет.
Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России не будет
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — приводит ТАСС её слова.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявление локдауна в связи с коронавирусом является абсолютно нежелательным сценарием для любого российского региона.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки выявили 25 133 случая коронавируса

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить