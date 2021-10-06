Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом не будет.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — приводит ТАСС её слова.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, объявление локдауна в связи с коронавирусом является абсолютно нежелательным сценарием для любого российского региона.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки выявили 25 133 случая коронавируса.