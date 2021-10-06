В Кремле назвали локдаун нежелательным сценарием для любого региона
- РИА Новости
Песков отметил, что все субъекты России, согласно своим чрезвычайным полномочиям, в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как на их территориях развивается эпидемиологическая ситуация.
В Кремле подчеркнули, что в приоритете «всё-таки точечные меры», так как уже наработана определённая методика.
«Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что вопрос введения на территории страны локдауна на повестке не стоит.