Вильфанд рассказал, когда следует менять резину в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вопрос о смене летней резины автомобилей на зимнюю будет актуален в центре европейской части России в конце ноября.
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину в европейской части России
  • РИА Новости

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 °С, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что по климату температура устойчиво ниже этих отметок установится в конце ноября в центре Европейской России.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что не видит причин для подорожания зимних шин.

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с газетой «Известия» рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.

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