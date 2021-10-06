Вильфанд рассказал, когда следует менять резину в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вопрос о смене летней резины автомобилей на зимнюю будет актуален в центре европейской части России в конце ноября.

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 °С, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что по климату температура устойчиво ниже этих отметок установится в конце ноября в центре Европейской России.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что не видит причин для подорожания зимних шин.

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с газетой «Известия» рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.