Памфилова сообщила о регистрации всех депутатов Госдумы

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что все 450 депутатов Государственной думы VIII созыва зарегистрированы.

«По состоянию на 6 октября ЦИК России зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы по партийным спискам. Таким образом, все 450 депутатов Госдумы VIII созыва зарегистрированы», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.

По данным комиссии, по итогам выборов в Госдуму больше всего мандатов получила партия «Единая Россия» — 324.

Далее идёт КПРФ с 57 мандатами, «Справедливая Россия — За правду» получает 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.