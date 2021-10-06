Памфилова сообщила о регистрации всех депутатов Госдумы

Короткая ссылка
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что все 450 депутатов Государственной думы VIII созыва зарегистрированы.
Памфилова сообщила о регистрации всех депутатов Госдумы
  • РИА Новости

«По состоянию на 6 октября ЦИК России зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы по партийным спискам. Таким образом, все 450 депутатов Госдумы VIII созыва зарегистрированы», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.

По данным комиссии, по итогам выборов в Госдуму больше всего мандатов получила партия «Единая Россия» — 324.

Далее идёт КПРФ с 57 мандатами, «Справедливая Россия — За правду» получает 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить