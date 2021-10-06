Мероприятия численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России

Короткая ссылка
Проведение массовых мероприятий численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России, говорится в сообщении Роспотребнадзора в Instagram.
Мероприятия численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России
  • РИА Новости

«Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах», — сообщил Роспотребнадзор в Instagram.

Отмечается, что решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых эпидемических показателей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить