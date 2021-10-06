Мероприятия численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России

Проведение массовых мероприятий численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России, говорится в сообщении Роспотребнадзора в Instagram.

«Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах», — сообщил Роспотребнадзор в Instagram.

Отмечается, что решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых эпидемических показателей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».