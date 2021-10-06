Аналитики прокомментировали рост трат на подарки педагогам в День учителя

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Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова прокомментировала сообщение о том, что траты на подарки учителям в профессиональный праздник с 2018 года выросли на 20%.
Аналитики прокомментировали рост трат на подарки педагогам в День учителя
  • © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Сказалось, что прошлый День учителя мы провели на удалёнке. Сейчас выяснили, что, например, в Москве на подарок к этому празднику люди готовы потратить 4 тыс. рублей, в Петербурге — в среднем 3 тыс.», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила Голованова, по 2,5 тыс. рублей готовы потратить на подарки педагогам родительские коллективы в Воронеже, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Общественной палате состоялся круглый стол «Роль учительства и учителя в России».

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