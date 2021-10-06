В Амурской области направят 2 млрд рублей на возведение путепровода через Транссиб

Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Новобурейский Амурской области потребует примерно 2 млрд рублей вложений. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«У нас в планах строительство трёх таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год», — приводятся слова главы области Василия Орлова.

Он уточнил, что стоимость объекта составит порядка 2 млрд рублей.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать цены на сырьё, материалы и работы при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской железной дороги (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб).