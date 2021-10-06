Россия и Монголия завершили основной этап учений «Селенга-2021»

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Подразделения вооружённых сил России и Монголии завершили активную фазу международных учений «Селенга-2021», которые длились более двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
Россия и Монголия завершили основной этап учений «Селенга-2021»
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«Вблизи полигона «Дойтын Ам» состоялась церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролётом армейской авиации», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в рамках международных учений лётный состав армейской авиации ВВО впервые выполнили полёты на высокогорном полигоне совместно с лётчиками ВВС Монголии на вертолётах Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.

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