Россия и Монголия завершили основной этап учений «Селенга-2021»
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«Вблизи полигона «Дойтын Ам» состоялась церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролётом армейской авиации», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, в рамках международных учений лётный состав армейской авиации ВВО впервые выполнили полёты на высокогорном полигоне совместно с лётчиками ВВС Монголии на вертолётах Ми-8.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.