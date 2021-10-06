Россия и Монголия завершили основной этап учений «Селенга-2021»

Подразделения вооружённых сил России и Монголии завершили активную фазу международных учений «Селенга-2021», которые длились более двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

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