Серийное производство боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» начнётся в 2022 году

НПО «Электромашина» планирует с 2022 года перейти к серийному выпуску корабельного дистанционно управляемого боевого модуля «Нарвал» и системы «Прометей». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

«Морская и стационарная модификации «Охотника» — «Нарвал» и «Прометей» — будут готовы к серийному производству к концу текущего года. Мы планируем, что это конец ноября», — цитирует ТАСС Афанасьева.

По его словам, с 2022 года планируется перейти к серийному выпуску.

Как уточняется, в настоящий момент уже ведётся предконтрактная работа с Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на объектах Минобороны России будут завершены испытания новой стационарной системы «Прометей».