Серийное производство боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» начнётся в 2022 году
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Морская и стационарная модификации «Охотника» — «Нарвал» и «Прометей» — будут готовы к серийному производству к концу текущего года. Мы планируем, что это конец ноября», — цитирует ТАСС Афанасьева.
По его словам, с 2022 года планируется перейти к серийному выпуску.
Как уточняется, в настоящий момент уже ведётся предконтрактная работа с Министерством обороны России.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на объектах Минобороны России будут завершены испытания новой стационарной системы «Прометей».