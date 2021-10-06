«Известия»: Госдума может рассмотреть проект об ужесточении наказания педофилов

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Госдума может рассмотреть в октябре законопроект об ужесточении наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия.
«Известия»: Госдума может рассмотреть проект об ужесточении наказания педофилов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет», — отмечается в сообщении.

Как подчёркивается, авторы законопроекта считают, что наказание за данное преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

Ранее депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов

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