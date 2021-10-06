МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах России
- РИА Новости
«Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» во всех регионах России в 10:40 по местному времени.
В МЧС отметили, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В июле в России приняли решение об оповещении населения о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от единого имени отправителя — RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).