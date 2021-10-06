МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах России

Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдёт 6 октября во всех регионах страны. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» во всех регионах России в 10:40 по местному времени.

В МЧС отметили, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В июле в России приняли решение об оповещении населения о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от единого имени отправителя — RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).