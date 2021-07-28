В России будут оповещать о прогнозируемых ЧС от единого имени RSCHS 

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В России приняли решение об оповещении населения о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от единого имени отправителя — RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
В России будут оповещать о прогнозируемых ЧС от единого имени RSCHS 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что сейчас в случае угрозы возникновения ЧС население оповещают МЧС и Росгидромет либо муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.

«В рамках рабочей группы принято решение о едином имени отправителя смс-оповещений о прогнозируемых рисках — RSCHS», — заявили в ведомстве.

В марте МЧС сообщило о комплексных проверках готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

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