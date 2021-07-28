В России будут оповещать о прогнозируемых ЧС от единого имени RSCHS
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что сейчас в случае угрозы возникновения ЧС население оповещают МЧС и Росгидромет либо муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.
«В рамках рабочей группы принято решение о едином имени отправителя смс-оповещений о прогнозируемых рисках — RSCHS», — заявили в ведомстве.
В марте МЧС сообщило о комплексных проверках готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.