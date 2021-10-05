Авиация приостановила поиски пропавших при крушении судна в Белом море

Авиация спасателей из-за наступления темноты приостановила поиски пропавших в Белом море людей, которые оказались в воде после крушения судна. Поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщили в МЧС.

«На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением тёмного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты (спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, ГИМС, администрация, волонтёры)», — цитирует МЧС РИА Новости.

5 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Белом море затонуло маломерное судно, которое вышло в Кандалакшский залив для рыбалки.

Позднее были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег, местонахождение трёх человек пока неизвестно.

При этом РИА Новости со ссылкой на СК сообщало, что спасённая женщина скончалась в карете скорой помощи.