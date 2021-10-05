СК возбудил дело после крушения маломерного судна в Белом море

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Белом море затонуло маломерное судно. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Об этом сообщается на сайте СК.

Как установило ведомство, 5 октября маломерное судно «Фаворит» под управлением судоводителя 1972 года рождения с четырьмя пассажирами на борту «вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области» для рыбалки.

Из-за ухудшения погоды судно затонуло, все пассажиры и капитан оказались в воде.

«В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трёх человек устанавливается», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается поисковая и спасательная операция.

При этом РИА Новости со ссылкой на СК сообщало, что спасённая женщина скончалась в карете скорой помощи.

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