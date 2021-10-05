Абрамченко: охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%

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Правительство России выделило 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 субъектах, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО обеспечить оперативное доведение средств до субъектов и контроль за эффективностью их использования.
Абрамченко: охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает телеканал «360».

Абрамченко отметила, что развитие инфраструктуры прямо влияет на увеличение переработки и переход России на экономику замкнутого цикла, а контейнеры дают возможность на этапе сбора отделять металл, стекло, пластик, бумагу.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сказала она.

Наибольшее финансирование получат Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловская, Оренбургская области, Кабардино-Балкария и ряд других регионов.

Ранее Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу, сообщил, что в десяти российских регионах показатели по обработке твёрдых коммунальных отходов превысили 79%, а в двух из них (Московской и Орловской областях) достигли 100%.

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