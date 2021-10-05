Археологи обнаружили поселение бронзового века в Нижегородской области

В Нижегородской области археологи обнаружили поселение бронзового века. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в своём Instagram.

«Благодаря М12 недалеко от села Акузово археологи обнаружили крупное поселение бронзового века», — написал Хуснуллин.

Он отметил, что «строительство дорог — это не только путь к прогрессу, но и возможность заглянуть далеко в прошлое».

По его словам, «всего с начала строительства М12 учёные обследовали более 180 тыс. кв. м и нашли 25 объектов археологического наследия».

Ранее стало известно, что находки археологов с раскопок в местах строительства автотрассы «Таврида» и парка «Херсонес Таврический» представят на выставке в Херсонесе.