Археологи обнаружили поселение бронзового века в Нижегородской области

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В Нижегородской области археологи обнаружили поселение бронзового века. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в своём Instagram.
Археологи обнаружили поселение бронзового века в Нижегородской области
  • ©пресс-служба ГК «Автодор»

«Благодаря М12 недалеко от села Акузово археологи обнаружили крупное поселение бронзового века», — написал Хуснуллин.

Он отметил, что «строительство дорог — это не только путь к прогрессу, но и возможность заглянуть далеко в прошлое».

По его словам, «всего с начала строительства М12 учёные обследовали более 180 тыс. кв. м и нашли 25 объектов археологического наследия».

Ранее стало известно, что находки археологов с раскопок в местах строительства автотрассы «Таврида» и парка «Херсонес Таврический» представят на выставке в Херсонесе.

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