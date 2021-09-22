Артефакты с места постройки трассы «Таврида» представят в Херсонесе

Находки археологов с раскопок в местах строительства автотрассы «Таврида» и парка «Херсонес Таврический» представят на выставке в Херсонесе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На выставке можно будет увидеть предметы из могильников Фронтовое-3 и Киль-Дере-1, датированные второй половиной I — началом V вв.: керамику, стеклянные сосуды, ювелирные украшения и надгробные стелы с ликами варваров, а также находки из южного пригорода Херсонеса, относящиеся к периоду римского присутствия и эпохе нахождения Херсонеса в составе Византийской империи», — рассказала пресс-служба музея «Херсонес Таврический» .

Выставка «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия» пройдёт в малом зале античной экспозиции музея-заповедника с 26 сентября по 22 ноября.

Ранее «Крыминформ» сообщило, что в Крыму, в пещере Таврида, был обнаружен череп гигантской гиены.