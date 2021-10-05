Глава Тюменской области вручил награды 38 выдающимся педагогам

В понедельник, 4 октября, в преддверии Дня учителя глава Тюменской области Александр Моор вручил награды выдающимся представителям этой профессии.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Губернатор вручил награды 38 педагогам Тюменской области: 14 преподавателям — за достижения в профессиональной деятельности и 24 учителям — за подготовку победителей и призёров всероссийских и международных олимпиад.

«Все учебные и социальные заведения региона — вузы, техникумы, колледжи, центры допобразования, а также музеи, библиотеки, театры и клубы — нужны лишь для одного — достойного будущего Тюменской земли, развития наших детей», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», в Общественной палате состоялся круглый стол «Роль учительства и учителя в России».