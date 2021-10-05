Глава Тюменской области вручил награды 38 выдающимся педагогам

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В понедельник, 4 октября, в преддверии Дня учителя глава Тюменской области Александр Моор вручил награды выдающимся представителям этой профессии.
Глава Тюменской области вручил награды 38 выдающимся педагогам

    Об этом сообщает nashgorod.ru.

    Губернатор вручил награды 38 педагогам Тюменской области: 14 преподавателям — за достижения в профессиональной деятельности и 24 учителям — за подготовку победителей и призёров всероссийских и международных олимпиад.

    «Все учебные и социальные заведения региона — вузы, техникумы, колледжи, центры допобразования, а также музеи, библиотеки, театры и клубы — нужны лишь для одного — достойного будущего Тюменской земли, развития наших детей», — отметил Александр Моор.

    Как ранее сообщала газета «Взгляд», в Общественной палате состоялся круглый стол «Роль учительства и учителя в России».

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