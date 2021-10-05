В Москве открылась фотовыставка по случаю Дня учителя

На Тверском и Гоголевском бульварах в Москве открылась фотовыставка, посвящённая Дню учителя.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди экспонатов — снимки учителей, которые завоевали награды в престижных профессиональных конкурсах, помогли своим ученикам добиться выдающихся успехов на экзаменах, олимпиадах, научно-практических конференциях и в творческих конкурсах.

«Приглашаем горожан прогуляться по бульварам и познакомиться с московскими учителями, за плечами которых небольшой или значительный опыт педагогической работы, каждый из которых поощряет увлечения ребят учёбой, творчеством, научным поиском, сам постоянно профессионально развивается», — заявила Екатерина Паршина, начальник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.