В Сбербанке сообщили об устранении затруднений с работой приложения банка

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что по техническим причинам некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями в работе мобильного приложения банка, неполадки устранены.

Отмечается, что «Сбербанк Онлайн» работает в штатном режиме.

«По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В банке добавили, что специалисты кредитной организации оперативно устранили затруднения.

Вечером 4 октября произошёл глобальный сбой в работе соцсетей, который затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.