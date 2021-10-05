В Сбербанке сообщили об устранении затруднений с работой приложения банка
Отмечается, что «Сбербанк Онлайн» работает в штатном режиме.
«По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
В банке добавили, что специалисты кредитной организации оперативно устранили затруднения.
Вечером 4 октября произошёл глобальный сбой в работе соцсетей, который затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.