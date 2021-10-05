Путин высказался о вредной для детей информации в интернете

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Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете распространяется вредная для детей информация, и отметил, что в России и во всём мире люди ищут способ обеспечить безопасность несовершеннолетних в сети.
Путин высказался о вредной для детей информации в интернете
  • РИА Новости

«Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете для детей... Бессовестные люди, которые не думают ни о чём, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму», — заявил он на встрече с финалистами конкурса «Учитель года — 2021».

По мнению Путина, таких людей не волнуют судьбы детей.

«Здесь и доведение до суицида, здесь и детская порнография распространяется и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних событий», — отметил российский лидер.

Ранее Путин принял участие в церемонии подписания обязательств крупнейшими российскими интернет-компаниями отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.

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