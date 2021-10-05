Аналитики назвали среднюю цену новой машины в России в августе

Короткая ссылка
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2021 года — 2 140 000 рублей.
Аналитики назвали среднюю цену новой машины в России в августе
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

При этом в июне средневзвешенная цена превысила 1,8 млн рублей, в июле — 1,9 млн рублей.

«Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в начале года, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с января по август увеличилась на 21%», — отмечается в сообщении агентства.

По прогнозу экспертов, в целом за 2021 год средневзвешенная цена может вырасти на 25%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что подержанные автомобили подорожали в России на 2,2% по итогам мая 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить