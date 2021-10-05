Аналитики назвали среднюю цену новой машины в России в августе
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
При этом в июне средневзвешенная цена превысила 1,8 млн рублей, в июле — 1,9 млн рублей.
«Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в начале года, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с января по август увеличилась на 21%», — отмечается в сообщении агентства.
По прогнозу экспертов, в целом за 2021 год средневзвешенная цена может вырасти на 25%.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что подержанные автомобили подорожали в России на 2,2% по итогам мая 2021 года.