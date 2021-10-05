В Челябинской области задержали находящегося в международном розыске мужчину

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На границе Челябинской области с Казахстаном пограничники КПП «Троицк» задержали иностранца 1993 года рождения, который находился в международном розыске.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«Мужчина разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики по подозрению в групповом вымогательстве, кражах с проникновением в жилище и хулиганстве. Преступления совершались в период с октября по декабрь 2015 года. Злоумышленник передан сотрудникам НЦБ Интерпола», — добавили, со своей стороны, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что генеральный директор и главный врач московской частной клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский объявлен в международный розыск в связи со смертью пациентки.

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