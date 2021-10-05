РИА Новости: мэр Евпатории Тихончук и глава горсовета Харитоненко задержаны в Крыму

Глава Евпатории Роман Тихончук задержан правоохранительными органами в Крыму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам источника, Тихончуку вменяются три статьи, в том числе организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Также агентство со ссылкой на источник сообщило о задержании главы муниципального образования городской округ Евпатория, председателя городского совета города Олеси Харитоненко.

Источник заявил, что 5 октября суд в городе изберёт ей меру пресечения.

Ранее в Приморском крае пресекли противоправную деятельность четырёх жителей Владивостока, связанную с хищением финансовых средств при исполнении государственных контрактов.