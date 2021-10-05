РИА Новости: мэр Евпатории Тихончук и глава горсовета Харитоненко задержаны в Крыму
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По словам источника, Тихончуку вменяются три статьи, в том числе организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.
Также агентство со ссылкой на источник сообщило о задержании главы муниципального образования городской округ Евпатория, председателя городского совета города Олеси Харитоненко.
Источник заявил, что 5 октября суд в городе изберёт ей меру пресечения.
Ранее в Приморском крае пресекли противоправную деятельность четырёх жителей Владивостока, связанную с хищением финансовых средств при исполнении государственных контрактов.