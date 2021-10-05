РИА Новости: мэр Евпатории Тихончук и глава горсовета Харитоненко задержаны в Крыму

Короткая ссылка
Глава Евпатории Роман Тихончук задержан правоохранительными органами в Крыму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.
РИА Новости: мэр Евпатории Тихончук и глава горсовета Харитоненко задержаны в Крыму
  • РИА Новости

По словам источника, Тихончуку вменяются три статьи, в том числе организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Также агентство со ссылкой на источник сообщило о задержании главы муниципального образования городской округ Евпатория, председателя городского совета города Олеси Харитоненко.

Источник заявил, что 5 октября суд в городе изберёт ей меру пресечения.

Ранее в Приморском крае пресекли противоправную деятельность четырёх жителей Владивостока, связанную с хищением финансовых средств при исполнении государственных контрактов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить