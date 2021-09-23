В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве при исполнении госконтрактов

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В Приморском крае пресекли противоправную деятельность четырёх жителей Владивостока, связанную с хищением финансовых средств при исполнении государственных контрактов.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»)», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

Установлено, что в рамках проведения электронных аукционов граждане заключили с тремя бюджетными учреждениями госконтракты по поставке дизельного топлива.

Отмечается, что их продукция не соответствовала установленным техническим характеристикам, а сумма ущерба, причинённого бюджету страны, превысила 2,6 млн рублей.

В январе сообщалось, что в Приморье перед судом предстанет организатор преступной группы, занимавшейся автомошенничеством.

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