В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино

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В центре Тюмени пресекли деятельность подпольного казино.
В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на областное УМВД России.

Так, проведённая специалистами проверка показала, что представителем общества с ограниченной ответственностью (казино) является 41-летний местный житель.

По его словам, установленное в помещении оборудование рассчитано на проведение конкурсных заданий и не имеет отношения к азартным играм. Однако находившиеся в заведении гости признались, что участвовали именно в азартных играх.

Сотрудники полиции изъяли 68 системных блоков со специализированным ПО и направили их на экспертизу.

К настоящему времени в регионе заведено дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее Newinform передавал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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