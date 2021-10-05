В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино

В центре Тюмени пресекли деятельность подпольного казино.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на областное УМВД России.

Так, проведённая специалистами проверка показала, что представителем общества с ограниченной ответственностью (казино) является 41-летний местный житель.

По его словам, установленное в помещении оборудование рассчитано на проведение конкурсных заданий и не имеет отношения к азартным играм. Однако находившиеся в заведении гости признались, что участвовали именно в азартных играх.

Сотрудники полиции изъяли 68 системных блоков со специализированным ПО и направили их на экспертизу.

К настоящему времени в регионе заведено дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее Newinform передавал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.