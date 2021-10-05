Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов находится на самоизоляции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции
  • © Federation Council of Russia
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, Матвиенко пожелала Силуанову скорейшего выздоровления.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — заявила она.

Отмечается, что Силуанов принимает участие в слушаниях по бюджету в Совфеде по видео-конференц-связи.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что три десятка человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить