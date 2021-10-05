Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции
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Как передаёт РИА Новости, Матвиенко пожелала Силуанову скорейшего выздоровления.
«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — заявила она.
Отмечается, что Силуанов принимает участие в слушаниях по бюджету в Совфеде по видео-конференц-связи.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что три десятка человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.