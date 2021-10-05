Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции

Министр финансов России Антон Силуанов находится на самоизоляции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передаёт РИА Новости, Матвиенко пожелала Силуанову скорейшего выздоровления.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — заявила она.

Отмечается, что Силуанов принимает участие в слушаниях по бюджету в Совфеде по видео-конференц-связи.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что три десятка человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.