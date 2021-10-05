Роскомнадзор заблокировал восемь страниц с ложными сообщениями о выборах

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Роскомнадзор удалил 13 публикаций и заблокировал восемь страниц, на которых распространялась недостоверная информация о российских выборах.
Роскомнадзор заблокировал восемь страниц с ложными сообщениями о выборах
  • Pixabay

«На основании полученных Роскомнадзором требований Генеральной прокуратуры России в отношении недостоверной информации о выборах было удалено 13 материалов, заблокировано восемь страниц», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений может повлечь наложение административного штрафа на сумму до 5 млн рублей для юридического лица.

Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты России (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что ожидает роста количества ложной информации о голосовании на выборах в Госдуму вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября.

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