В ОП спрогнозировали рост числа фейков о выборах в Госдуму к вечеру 19 сентября
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- РИА Новости
«Мы ждём с вечера сегодняшнего дня (вечер и ночь, видимо) — их будет становиться всё больше и больше», — цитирует ТАСС Малькевича.
По его словам, фейки будут распространяться с целью компрометирования результатов выборов.
Малькевич отметил, что недостоверная информация в основном распространяется через TikTok и Telegram.
Ранее стало известно, что за два дня голосования на выборах в Госдуму было выявлено примерно 10 тыс. ложных сообщений.