В ОП спрогнозировали рост числа фейков о выборах в Госдуму к вечеру 19 сентября

Рост количества ложной информации о голосовании на выборах в Госдуму ожидается вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября, заявил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты России (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Мы ждём с вечера сегодняшнего дня (вечер и ночь, видимо) — их будет становиться всё больше и больше», — цитирует ТАСС Малькевича.

По его словам, фейки будут распространяться с целью компрометирования результатов выборов.

Малькевич отметил, что недостоверная информация в основном распространяется через TikTok и Telegram.

Ранее стало известно, что за два дня голосования на выборах в Госдуму было выявлено примерно 10 тыс. ложных сообщений.