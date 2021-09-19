В ОП спрогнозировали рост числа фейков о выборах в Госдуму к вечеру 19 сентября

Короткая ссылка
RT
Рост количества ложной информации о голосовании на выборах в Госдуму ожидается вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября, заявил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты России (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
В ОП спрогнозировали рост числа фейков о выборах в Госдуму к вечеру 19 сентября
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

«Мы ждём с вечера сегодняшнего дня (вечер и ночь, видимо) — их будет становиться всё больше и больше», — цитирует ТАСС Малькевича.

По его словам, фейки будут распространяться с целью компрометирования результатов выборов.

Малькевич отметил, что недостоверная информация в основном распространяется через TikTok и Telegram.

Ранее стало известно, что за два дня голосования на выборах в Госдуму было выявлено примерно 10 тыс. ложных сообщений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить