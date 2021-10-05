Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
По информации агентства, телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своём телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный.
Как отмечается, после этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник — «получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта».
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр является столицей телефонного мошенничества.