Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

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В России телефонные мошенники придумали новый способ, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у неё деньги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По информации агентства, телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своём телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный.

Как отмечается, после этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник — «получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр является столицей телефонного мошенничества.

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