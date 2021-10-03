В Сбербанке назвали «столицу» телефонного мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр является столицей телефонного мошенничества.

«Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр», — заявил Кузнецов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По его словам, в конце 2020 года эксперты насчитали в Днепре около 1 тыс. колл-центров.

Он отметил, что на данный момент в городе действуют примерно 150 колл-центров.

21 сентября аналитик компании-разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, что в России активизировались мошенники, похищающие чужие мобильные номера.