В России завершили испытания новой снайперской винтовки

Короткая ссылка
В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова. Об этом сообщили в группе компаний «Калашников».
В России завершили испытания новой снайперской винтовки
  • © kalashnikov.com

«Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, «в настоящее время идёт документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение».

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить