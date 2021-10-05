В России завершили испытания новой снайперской винтовки

В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова. Об этом сообщили в группе компаний «Калашников».

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«Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, «в настоящее время идёт документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение». Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».