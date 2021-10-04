Жуков: предлагается увеличить число комитетов в Госдуме

Вице-спикер Государственной думы и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва Александр Жуков заявил, что в следующем созыве предлагается создать 32 комитета вместо 26 в прежнем.

«Обсудили, какие вопросы будут обсуждаться на первом заседании, кто первый откроет заседание, кандидатура, перечень и состав комитетов, вице-спикеры — вот это содержание повестки. В течение трёх заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям», — приводит РИА Новости слова Жукова.

Он отметил, что «будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти».

Он отметил, что, в частности, комитет по физкультуре, туризму и молодёжной политике предлагается разделить на три комитета: комитет по физкультуре и спорту, по туризму и молодёжной политике.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.