Жуков: предлагается увеличить число комитетов в Госдуме
- Reuters
«Обсудили, какие вопросы будут обсуждаться на первом заседании, кто первый откроет заседание, кандидатура, перечень и состав комитетов, вице-спикеры — вот это содержание повестки. В течение трёх заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям», — приводит РИА Новости слова Жукова.
Он отметил, что «будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти».
Он отметил, что, в частности, комитет по физкультуре, туризму и молодёжной политике предлагается разделить на три комитета: комитет по физкультуре и спорту, по туризму и молодёжной политике.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу.