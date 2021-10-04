Опрос: настроение большинства россиян зависит от погоды

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Больше половины россиян признались, что их состояние так или иначе зависит от погоды.
Опрос: настроение большинства россиян зависит от погоды
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет kp.ru.

59,6% опрошенных отметили, что чем погода за окном лучше, тем лучше и их состояние. Ещё 9,4% россиян заявили, что погода действует на их настроение, но далеко не всегда.

28,9% опрошенных признают влияние погоды на их настроение, но при этом любят дождливую холодную погоду. 2% россиян сказали, что погода никак не сказывается на их настроении.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.

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