Ставропольский край экспортировал мясной продукции на $87,2 млн в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
По его словам, основная товарная позиция в мясной продукции Ставрополья — это мясо птицы. Его экспортируют в 30 стран мира. В 2020 году объём этих поставок составил $125 млн. В 2021 году Ставрополье экспортировало более 55 тыс. тонн охлаждённых и замороженных тушек кур и субпродуктов.
«В прошлом году регион увеличил объёмы экспорта на 10%, доведя его до $406 млн», — сообщил Фролко.
Добиться этого удалось в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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