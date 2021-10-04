Ставропольский край экспортировал мясной продукции на $87,2 млн в 2021 году

Замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко заявил, что край второй год подряд входит в тройку крупнейших регионов — экспортёров мясной продукции. В 2021 году было поставлено продукции на сумму $87,2 млн.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По его словам, основная товарная позиция в мясной продукции Ставрополья — это мясо птицы. Его экспортируют в 30 стран мира. В 2020 году объём этих поставок составил $125 млн. В 2021 году Ставрополье экспортировало более 55 тыс. тонн охлаждённых и замороженных тушек кур и субпродуктов.

«В прошлом году регион увеличил объёмы экспорта на 10%, доведя его до $406 млн», — сообщил Фролко.

Добиться этого удалось в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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