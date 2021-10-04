В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО зарегистрировали 535 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа в Тюменской области выявили 245 случаев коронавирусной инфекции, в Ханты-Мансийском автономном округе — 187, в Ямало-Ненецком автономном округе — 103.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные оперштаба.

«На сегодняшний день, 4 октября, в стране подтверждено 883 смерти от COVID-19, в том числе два человека скончались в Тюменской области, один человек с ковидом умер в Югре и ещё один на Ямале», — говорится в сообщении.

Как сообщает «ПолитЭксперт», за последние сутки в Российской Федерации выявлен 25 781 новый случай заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 526 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.