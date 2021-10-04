В организации «Офицеры России» прокомментировали испытания ракеты «Циркон»

Член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что на пуск такой ракеты невозможно отреагировать из-за высокой скорости её полёта — она преодолевает практически все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В связи с этим, по мнению Перенджиева, защититься от «Циркона» «в принципе абсолютно невозможно».

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.